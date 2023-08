ANCONA Eccole le nuove maglie dell’Ancona 2023-2024. Ieri pomeriggio il club ha tolto i veli alle nuove casacche con le quali Gatto e compagni scenderanno in campo nella stagione che sta per iniziare a breve, vertenze giudiziarie permettendo. Una esposizione virtuale che prelude all’effettiva comparsa delle nuove maglie in occasione della presentazione della squadra in città prevista per fine mese.

Le nuove maglie

Prima maglia interamente rossa con inserti bianchi nel girocollo e nel giromaniche. Una tinta classica con i giusti richiami in omaggio all’abbinamento dei colori sociali. Di conseguenza la seconda maglia rappresenta la versione “a specchio” della prima con il colore bianco predominante e i richiami rossi sul colletto e sulle maniche. Questa volta la società e il suo sponsor tecnico Macron hanno scelto di seguire la tradizione. Modelli classicheggianti, dal design nitido. Una scelta precisa quella di evitare effetti speciali, incroci, ghirigori, come pure si è visto in passato. Si è puntato sul valore della tradizione e della semplicità. Molto valorizzati invece in entrambe le versioni i marchi e lo stemma con il Cavaliere Armato che compare ripetuto nella parte inferiore.

La presentazione

Gli effetti speciali sono stati riservati alle modalità di presentazione delle due nuove maglie. E’ stato deciso di presentare solo on line i nuovi prodotti. In particolare è stato realizzato un video diffuso attraverso i canali social dell’Ancona nel quale sia la prima che la seconda maglia sono state disvelate per la prima volta. Due i testimonial che sono stati chiamati ad interpretare il ruolo di “modelli”: Alberto Spagnoli e Filippo Perucchini. Il centravanti e il portiere che per primi hanno avuto l’onere di indossare le nuove casacche. Il video sicuramente d’effetto ha un’ambientazione storica di ispirazione medievale. Chiaro l’effetto evocativo mirato a richiamare il simbolo per eccellenza dell’Ancona, il Cavaliere Armato. Infatti sia Spagnoli che Perucchini nel video compaiono rivestiti di un’armatura sotto la quale però indossano le due maglie. Un’atmosfera suggestiva, alimentata anche mediante le immagini di luoghi iconici di Ancona, attraverso la quale promuovere il valore identitario delle nuove maglie, dei colori e dei simboli del club nei quali la tifoseria si riconosce. Simboli e colori ai quali i tifosi si sono aggrappati soprattutto nei momenti più bui della lunga vicenda sportiva dell’Ancona. I due calciatori affiancati con tanto di spada, scudo, armatura ed elmo, percorrono fianco a fianco un itinerario suggestivo sino al loro ingresso nello stadio. Il luogo dove si spogliano dell’armatura e sfoggiano le loro nuove maglie.

Gli sponsor

Cambiano le maglie rispetto al passato, ma cambiano anche gli sponsor che compaiono su di esse. L’anno scorso è stato caratterizzato dal marchio “Carbon Brews” targato Tony Tiong. Quest’anno in primo piano campeggia il logo del nuovo main sponsor “Centro Software” azienda bolognese che sviluppa software per le imprese e che da poco ha legato il proprio nome a quello dell’Ancona. Resta sul davanti, sia pure a caratteri più contenuti, il logo della “Carbon Brews”. Sulla manica invece compare lo sponsor etico “Lega del Filo d’oro”. Sul retro in evidenza il logo dell’altro nuovo sponsor “Ecocostruzioni” che compare sopra al marchio “Canil” confermato nella sua precedente posizione.