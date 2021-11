La Vigor passa in vantaggio a Servigliano. Il derby Jesina-Biagio Nazzaro sul 3-0

ANCONA - Pronti per un'altra domenica di scintille ed emozioni con tante sfide di notevole interesse in programma. Campo principale quello di Marina dove la capolista di mister Mariani affronta un'altra big, l'Atletico Gallo Colbordolo mentre l'altra leader, la Vigor è impegnata sul campo del fanalino di coda San Marco Servigliano ancora a zero punti. Tutto da seguire il derby del Carotti tra Jesina e Biagio Nazzaro, non meno intrigante quello tra Fossombone e Urbania.

Eccellenza

Atl. Azzurra Colli-Sangiustese

Fabriano Cerreto-Valdichienti

Fossombrone-Urbania

Urbino-Atletico Ascoli

Jesina-Biagio Nazzaro Chiaravalle 3-0 Nazzarelli al 5', Mistura al 14', Perri al 18'

San Marco Servigliano-Vigor 0-1

P.S. Elpidio- Grottammare

Marina-Atletico Gallo Colbordolo

Classifica:

Marina, Vigor 18, Fossombrone 15, Azzurra Colli 14, Jesina, Urbania 11, Atl. Ascoli, Atl. Gallo, Sangiustese, Montefano, Valdichienti 11, P.S. Elpidio 8, Biagio Nazzaro, Grottammare 7, Urbino, Fabriano Cerreto 3, San Marco Servigliano 0.

