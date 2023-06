OSSOMBRONE “Domenica tutti allo stadio”, “Il vero forsempronese domenica sa cosa fare: tutti allo stadio, braccia al cielo, pronti a cantare!”. Il clima che si respira a Fossombrone è più chiaro che mai, c’è un intero paese pronto a spingere la propria squadra verso il ritorno in Serie D. La finalissima di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza, tra biancoazzurri e Agazzanese, è prevista domani alle ore 16,30 allo stadio Marcello Bonci.



La gara è già iniziata



Ma a quanto pare, la gara è già iniziata. Nelle scorse ore, sono apparsi degli striscioni di carica e incitamento all’interno della cittadina, i tifosi hanno chiamato all’appello altri tifosi, tutti gli abitanti, e si prevede il sold-out. Il Fossombrone dopo il 2-2 dell’andata in terra emiliana, festeggerebbe la promozione in D in caso di vittoria, ovviamente, ma anche di pareggio 0-0 o 1-1. I piacentini possono solo vincere o pareggiare segnando almeno tre reti. Con un nuovo 2-2, tutto rimandato ai supplementari ed eventualmente ai tiri dal dischetto. La marcia di avvicinamento è quasi volta al termine e Alessandro Rosetti, esperto centrale difensivo biancoazzurro, non vede l’ora che arrivi domani.



«Grande entusiasmo»



«C’è grande entusiasmo per la finalissima che andremo ad affrontare. I tifosi stanno preparando tutto al meglio, con l’obiettivo di regalarci il pubblico delle grandi occasioni. Sappiamo bene che saremo sempre supportati dal Botty Club. Arriviamo carichi, consapevoli che stiamo bene e pronti a lottare fino alla fine. Quando arrivi a giocare gare del genere non ci sono scusanti, bisogna tirare fuori tutto il meglio di noi. L’Agazzanese, come abbiamo già visto all’andata, è una squadra molto preparata, inoltre non si arrende mai. Ci attende una partita tosta, dove il minimo errore può fare la differenza e deciderla».

Rosetti poi si concentra sull’obiettivo Serie D: «Centrare il balzo di categoria, personalmente parlando, sarebbe mettere la famosa ciliegina sulla torta. Per la società, i ragazzi e lo staff invece è una promozione che si meritano da diversi anni, considerando il lavoro, l’impegno e il sacrificio che impiegano ogni giorno». Dubbi di formazione per mister Michele Fucili nel frattempo, con le condizioni di Battisti e Procacci da monitorare fino al giorno della gara.