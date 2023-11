ANCONA Ci siamo quasi. Il nuovo Dorico si avvicina alla bandiera a scacchi delle sue operazioni. La conferma dello stato avanzato dei lavori, a tal proposito, è arrivata direttamente dall’assessore agli impianti sportivi del Comune di Ancona Daniele Berardinelli: «Per quanto riguarda la parte “calcio” ci siamo. La tribuna coperta è in dirittura d’arrivo, mancano pochi dettagli ed è stata ordinata la caldaia per gli spogliatoi (all’interno dei quali saranno installati anche dei divisori per i magazzini, ndr). La ditta ha come termine sessanta giorni dal 1 novembre, per la fine dell’anno sarà tutto pronto».

L’inaugurazione più avanti

Per l’inaugurazione ufficiale dell’impianto, tuttavia, bisognerà attendere il completamento dell’area tennis che rispetto al disegno originario potrebbe avere una novità: «Stiamo vagliando una richiesta che ci è pervenuta dalla società di tennis di demolire un solo campo dei due collocati all’ingresso (in totale i campi sono sei nel progetto). Potremmo valutarla positivamente, magari evitandone la copertura. In ogni caso, nella fase dei lavori, i container-spogliatoio che ora vengono utilizzati per il calcio potrebbero servire da supporto per i tennisti. Poi ci sarà il battesimo della struttura, contiamo di accelerare il più possibile». Verosimilmente, l’evento può ipotizzarsi per la prossima primavera alla presenza di cariche istituzionali e sportive del presente e del passato.

Il Dorico 2.0

Iniziato dalla precedente amministrazione comunale, in particolare sotto la spinta dell’ex assessore Andrea Guidotti, il nuovo Dorico è destinato a diventare un autentico gioiellino di architettura legata allo sport. Una nuova tribuna coperta più vicina all’azione, ribassata e all’inglese con 868 posti a sedere per favorire la visuale, due campi da tennis e uno da padel al posto della vecchia gradinata che è stata demolita, spogliatoi e servizi completamente rinnovati. A queste caratteristiche primarie va aggiunto un portale d’accesso lato viale, oggetto di un intenso restyling, caratterizzato dal verde, da un luogo ristoro e dai giochi per i bambini. Tutto ciò a far da contorno ai due campi: quello principale a 11 realizzato con un sintetico di ultima generazione e quello da Futsal (calcio a 5) posizionato sotto la curva nord.

La casa delle giovanili

Aspettando il centro sportivo, punto esclamativo dell’impiantistica cittadina, il Dorico è attualmente anche al casa delle giovanili biancorosse. La Primavera di mister Tumiatti, ad esempio, impegnata nel proprio campionato nazionale gioca al viale della Vittoria (pur allenandosi settimanalmente al Paolinelli) le gare casalinghe viste le rigide regole di omologazione. Così come Under 14 e Under 13 nazionali. Le altre formazioni sono di scena, invece, al Sorrentino di Collemarino. Ma soprattutto, al Dorico, lavora nel quotidiano tutta l’attività di base del Cavaliere armato. Ecco perché la conclusione del cantiere, nel più breve tempo possibile, diventa prioritaria (in particolare nell’ottica degli spogliatoi e della tribuna) per accogliere i piccoli tesserati e le famiglie. Ad oggi le partite non possono essere guardate, se non da pochi addetti, proprio per i discorsi relativi all’inagibilità.

Il centro sportivo

In riferimento al centro sportivo, terminato il complesso iter burocratico delle assegnazioni e delle varianti, adesso non resta che pazientare l’ingresso delle ruspe nella zona adiacente allo stadio del Conero dove sorgerà l’Ancona Training Center fortemente voluto dall’intera proprietà che fa capo al patron asiatico Tony Tiong: «Il Comune ha fatto tutto ciò che doveva in termini di adempimenti. Non rimangono che i lavori previsti con le tempistiche comunicate». Lavori che, come espresso in precedenza sulle nostre colonne dal presidente onorario del club Mauro Canil, dovrebbero avere il loro start nei primi mesi del 2024.