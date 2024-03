Calcio femminile, l'Aiac Ancona propone un webinar in concomitanza dell'8 marzo: ospite d'onore Deborah Salvatori Rinaldi

L'Aiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio) Ancona, in collaborazione con il Gruppo Regionale AIAC Marche, ha organizzato per stasera (giovedì 7 marzo) un webinar dedicato al calcio femminile in concomitanza con la festività del 8 marzo. Ospite d'onore la giocatrice della Ternana femminile, ex Milan, Espanyol e Fiorentina, Deobrah Salvatori Rinaldi.

LEGGI ANCHE: Lungomare Nord, la giunta comunale anconetana approva il nuovo accordo: l'annuncio del sindaco Silvetti

La tavola rotonda

Moderato dalla giornalista Lucia Anselmi, all'incontro interveranno anche l'avvocato Pierluigi Vossi (Aiac Nazionale), Valetina De Risi (Delegato calcio femminile Aiac Nazionale), Gianluca Dottori (Preisdente Aiac Marche), Raffaella Manieri (Delegato calcio femminile Aiac Marche) e Paolo Giampaoli (Presidente Aiac Ancona).