L’Aiac Ancona saluta Luciano Spalletti. Paolino Giampaoli e l'allenatore hanno ricordato i trascorsi dorici

L’Aiac Ancona , rappresentata dal presidente provinciale Paolino Giampaoli, ha incontrato il tecnico campione d’Italia con il Napoli Luciano Spalletti . L’abbraccio è avvenuto nel corso della manifestazione The Coach Experience svolta sabato a Rimini. Manifestazione che ha ospitato centinaia di allenatori provenienti da tutta Italia. I due, dopo aver rimembrato soprattutto i tempi di Ancona nel 2002 dove nacque un’amicizia che dura ancora oggi, si sono intrattenuti a lungo per parlare della situazione dei tecnici sia in ambito nazionale che in quello provinciale con annesse testimonianze dirette riguardo alla disabilità nello sport. Al termine, a suggellare l’incontro, la consegna a Giampaoli (tra l’altro ieri era anche il suo compleanno) della maglia ufficiale e autografata dell’esterno azzurro Kvaratskhelia donata direttamente dal mister di Certaldo. Nell’ambito della kermesse erano presenti anche il numero uno italiano dell’Aiac Renzo Ulivieri, il presidente regionale Gianluca Dottori e il riferimento per l’Aiac Onlus Marcello Mancini.