L'Eccellenza stringe la stagione, via playoff, playout e Coppa Italia

ANCONA - Con una decisione logica e prevedibile la Lega Nazionale Dilettanti ha accorciato la stagione agonistica, a causa dell'emergenza sanitaria in atto. In tutta Italia i campionati potrebbero riprendere a gennaio, ma dopo aver perso oltre due mesi di partite, quindi si è deciso di cancellare tutto quanto non strettamente necessario; la Coppa Italia, i playoff e i playout, oltre alle manifestazioni per le rappresentative regionali, come il Trofeo delle Regioni. La decisione fa sì dunque che per salire in serie D l'unica possibilità è quella di vincere il campionato, o al massimo arrivare secondi con un numero di punti molto alto, in modo da essere in prima fila per eventuali ripescaggi. La cosa interessa soprattutto l'Anconitana, che è la maggiore aspirante alla promozione in Serie D, ma anche le altre squadre marchigiane che avevano fatto un pensierino al salto di categoria ora sanno che la strada sarà ancora più in salita.

