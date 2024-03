Boscaglia, esordio da brividi nello "spareggio" tra Ancona e Spal: «Ho trovato la squadra pronta e motivata»

ANCONA - Oggi il nuovo allenatore dell’Ancona Roberto Boscaglia esordirà sulla panchina biancorossa nella prima delle cinque finali che attendono il Cavaliere Armato in questo finale di stagione. Al Del Conero arriverà un’altra squadra impegnata nella lotta per evitare i playout, ovvero la Spal di Domenico Di Carlo. Gli estensi sono la prima squadra attualmente fuori dalla zona playout, con 36 punti all’attivo, mentre i dorici rincorrono e si trovano a quota 34. Viene da sé che, con una vittoria, l’Ancona scavalcherebbe proprio i biancazzurri e sarebbe momentaneamente salva. Un successo, inoltre, permetterebbe di andare in vantaggio negli scontri diretti. A parità di punti alla 38esima giornata, dunque, l’Ancona sarebbe avanti in classifica rispetto alla Spal.

ANCONA, LE PAROLE DI BOSCAGLIA

Boscaglia è intervenuto ieri in conferenza stampa per presentare il match di domani e parlare della prima settimana di lavoro in biancorosso.

“Ho trovato una squadra pronta, ricettiva, molto concentrata e determinata. Mi hanno ascoltato tanto durante questa settimana e sono contento di quello che ho visto. La squadra mi è piaciuta nell’atteggiamento che ha avuto, ha affrontato ogni allenamento come se fosse una partita vera. I giocatori sanno in che situazione siamo e vogliono togliersi da questa classifica il prima possibile. Ho trovato una squadra motivata, dal punto di vista psicologico molto attenta. Abbiamo lavorato su un po’ di cose, concetti semplici. Devo dire che è stata una buonissima settimana”.

“Qualche dubbio ancora ce l’abbiamo, abbiamo provato due o tre situazioni tattiche e abbiamo valutato parlandone con i ragazzi. Vedendo le caratteristiche dei giocatori abbiamo degli indirizzi ma dobbiamo ancora limare qualcosa. Come atteggiamento, come voglia di andare in campo e vincere la partita secondo me siamo tutti quanti verso un’unica direzione. Questo è quello che importa, poi l’atteggiamento tattico a volte può lasciare il tempo che trova”.

“Ho parlato con i ragazzi e per me sono tutti importantissimi, dal primo all’ultimo. Perché in questa categoria, in questa stagione anche un minuto fatto bene può farti vincere o perdere una partita. Saco è rientrato un paio di giorni fa, ha fatto 2/3 allenamenti con noi e sta bene. Anche Paolucci sta bene e anche per D’Eramo non ho visto grandi problemi. Naturale che poi questo non significa che abbiano i 90′, ma sono calciatori disponibili. Martina ha avuto un piccolissimo problemino ma niente di che, Pasini ha lavorato in settimana quindi a parte gli squalificati siamo a posto”.

“Mi sento benissimo. Per me è una delle partite più importanti della mia vita, così come quella della prossima settimana. Ogni partita per me è un test, poi è naturale ci sono partite dove ti giochi tanto però questa è fra le più importanti della mia carriera”.

“Dobbiamo fare una grande partita, quello di cui i ragazzi hanno bisogno.

Se la facciamo, abbiamo grandi probabilità di vincere o comunque di non perdere di sicuro. Ora non possiamo fare calcoli. Poi c’è il campo, ci sono gli avversari e dobbiamo tenere conto di questo perché altrimenti saremmo degli sciocchi. L’obiettivo è vincere la partita a tutti i costi”.

LE ULTIME IN CASA ANCONA E SPAL

Sebbene Boscaglia non abbia ancora sciolto le riserve sul modulo che utilizzerà domani, le indicazioni provenienti dai primi allenamenti fanno pensare all’utilizzo della difesa a quattro – che Boscaglia ha quasi sempre utilizzato nella sua carriera -, in particolare del 4-3-3. Sullo sfondo l’ipotesi del 3-5-2, modulo utilizzato negli ultimi mesi da Colavitto. In porta ci sarà Perucchini, con la difesa che dovrebbe essere composta da Barnabà, Pasini, Mondonico e Martina. Cella dovrebbe partire in panchina, a meno che Boscaglia non decida di utilizzare la difesa a tre. A centrocampo spazio a Saco – rientrato, però, solo mercoledì dagli impegni con il Mali Under 23 -, Gatto e Prezioso, mentre nel tridente d’attacco dovrebbero agire Energe – leggermente in vantaggio su Giampaolo e Moretti -, Spagnoli e Paolucci, quest’ultimo da esterno offensivo per dare una mano in fase difensiva dando così equilibrio alla squadra.

Dall’altra parte, la Spal dovrebbe rispondere con il 4-4-2. Diversi assenti per infortunio, l’unico ballottaggio per i biancazzurri è tra Maistro (leggermente favorito) e Rao sulla sinistra. Verso la partenza dal 1’ Nador, ex di giornata che ha stupito tutti nell’ultimo turno di campionato contro la Carrarese. In dubbio per la panchina, infine, Peda (autore del gol del momentaneo 1-1 nella gara di andata, terminata 2-2, giocata al Mazza).

LE PROBABILI FORMAZIONI

ANCONA (4-3-3): 32 Perucchini; 70 Barnabà, 27 Pasini, 5 Mondonico, 3 Martina; 94 Saco, 8 Gatto, 33 Prezioso; 10 Energe, 9 Spagnoli, 21 Paolucci All. Boscaglia

A disposizione: 12 Vitali, 22 Testagrossa, 13 Marenco, 4 Cella, 34 Radicchio, 19 Agyemang, 99 Basso, 80 Vogiatzis, 25 D’Eramo, 28 Giampaolo, 25 D'Eramo, 90 Moretti

Indisponibili: 30 Pellizzari, 73 Macchioni, 23 Clemente, 11 Cioffi

SPAL (4-4-2): 22 Galeotti; 24 Ghiringhelli, 4 Valentini, 2 Fiordaliso, 33 Tripaldelli; 19 Dalmonte, 29 Nador, 77 Buchel, 37 Maistro; 7 Antenucci, 21 Zilli All. Di Carlo

A disposizione: 1 Alfonso, 28 Del Favero, 13 Bassoli, 34 Breit, 17 Iglio, 8 Collodel, 5 Contiliano, 71 Edera, 9 Orfei, 10 Petrovic, 11 Rabbi, 75 Rao

Indisponibili: 23 Arena, 16 Saiani, 3 Bruscagin, 6 Bertini, 25 Carraro, 26 Siligardi, 20 Sits

In dubbio: 27 Peda