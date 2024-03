ANCONA Rieccole insieme al Del Conero le tifoserie di Ancona e Spal. Un gemellaggio lungo 40 anni, da quel 1984 che sancì uno dei legami di amicizia più longevi di tutto il panorama calcistico italiano e del movimento ultras nazionale.

L’ultima volta

Dorici ed estensi saranno di nuovo a Passo Varano quasi otto anni esatti dopo l'ultima volta. Era il 17 aprile del 2016, vinse la Spal 1-2 gustandosi lo sbarco in Serie B. In questo lasso di tempo numerose le visite intercorse da parte dell'una e dell'altra. All'ombra del Conero, a Ferrara, nelle varie trasferte in giro per l'Italia, durante i Memorial e le tradizionali feste. Sarà un pomeriggio di unione, a prescindere dal campo con la lotta salvezza che incombe per le due formazioni, ricordando i tanti aneddoti del passato e sfilando fianco a fianco come da tradizione consolidata oltre ogni categoria.

Quel novembre del 1970...

Come racconta il tifoso e storico dei colori biancorossi Franco Lorenzini, c'è un simpatico episodio tra le due tifoserie antecedente al 1984: «Siamo a novembre del 1970, in Serie C. Al Dorico si gioca Anconitana-Spal. Ma prima della partita i Club Forza Ancona capeggiati da Raffaele Loccioni e i Club Amici della Spal guidati da Umberto Rolfini si sfidarono in un divertente match amichevole stabilendo un forte legame d'amicizia. Dopo 54 anni questo legame, che poi divenne un vero e proprio gemellaggio, è ancora ben saldo. La gara di campionato terminò 1-1 ma il risultato passò in secondo piano vista la situazione bella e singolare». Per favorire l'afflusso, sfruttando anche il sabato prima della Pasqua, l'Ancona ha messo in vendita i biglietti a prezzi popolari (pur rimanendo validi gli abbonamenti stagionali sottoscritti).

Biglietti a 5 euro

In tutti i settori, compresa la curva sud riservata alla tifoseria estense, i tagliandi saranno disponibili a 5 euro fino al calcio d'inizio sul circuito Diyticket. Proprio come era avvenuto a Ferrara nel girone d'andata (la sfida sul campo terminò 2-2). Sugli spalti, tra tribuna e Gradinata Neri, saranno presenti anche ragazzi e ragazze del settore giovanile e di tutte le società affiliate al Cavaliere armato. Una macchina organizzativa che si è messa in moto da tempo per valorizzare, il più possibile, una giornata particolare e di festa. Comunque vada nel rettangolo di gioco.

Inviti speciali

Non saranno le uniche novità. Oltre alle autorità politiche (atteso anche il sindaco Daniele Silvetti che, lunedì, ha ricevuto dal presidente Tiong la pec in cui viene ribadito l’impegno sul tema centro sportivo) e gli sponsor, sono state invitate le varie associazioni cittadine attive sette giorni su sette nel sociale. Tra queste, il Centro Papa Giovanni XXIII con i suoi ospiti - protagonisti della realizzazione del Torrone Biancorosso, in occasione del Natale, in collaborazione con l'Us Ancona e l'industria dolciaria Fiorente -, la Lega del Filo d'Oro e la Fondazione Salesi.