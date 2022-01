L'Italservice Pesaro a Eboli dà la caccia alla Supercoppa

PESARO – L'Italservice Pesaro martedì sera alle 20,30 a Eboli va a caccia del quinto trofeo nazionale della sua storia, peraltro consecutivo, dopo aver conquistato due scudetti, una Coppa Italia e l’ultima Supercoppa messa in palio nel 2019. L’avversaria è la Feldi Eboli, sconfitta in finale di Coppa Italia la scorsa primavera e poi superata nuovamente in semifinale scudetto poche settimane dopo. Pesaro deve provare a ripetersi davanti al pubblico campano del PalaSele di Eboli. Il fischio d’inizio è fissato alle 20,30 e la gara verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport (canale 202). Le volpi rossoblu hanno cambiato tanto in estate, confermandosi assolutamente una delle squadre più temibili dello stivale, ma ovviamente l'Italservice non ha nessuna intenzione di farsi sorprendere.

