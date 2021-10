Delusione Italservice, solo ultima nel girone di Champions ed è eliminata

RIMINI - Evidentemente c'è una maledizione sull'italservice Pesaro, per quanto riguarda la Champions League. Dopo le rocambolesche e beffarde eliminazioni delle ultime due edizioni, arrivate comunque quando la manifestazione era arrivata alle fasi decisive, stavolta i pesaresi sono usciti praticamente nella prima fase, arrivando ultimi in un giorne di 4 squadre che qualificava le prime tre al turno successivo. E dire che la squadra del presidente Pizza aveva fatto in modo da ospitare essa stessa il raggruppamento, a Rimini, ma la soete è stata ancora una volta impietosa. Nell'ultima giornata le cose si sono messe subito male, con la vittoria a sorpresa dei cechi del Plzen sui russi del Tyumen, a quel punto l'Italservice avrebbe dovuto battere i kazaki del Kairat, che invece, dopo una partita emozionante e combattuta, si sono imposti per 3-2

© RIPRODUZIONE RISERVATA