Tamberi torna in gara, ma al Palaindoor salterà a porte chiuse

ANCONA - Torna finalmente in gara Gianmarco Tamberi, che comincia nel sabato anconetano del Palaindoor, la marcia di avvicinamento alla difesa del titolo europeo indoor, conquistato due anni fa a Galsgow e di nuovo in palio nel secondo weekend di marzo a Torun, in polonia.

Tamberi salterà senza nessun punto di riferimento, trattandosi della prima gara e senza l'aiuto dei tifosi , a cui tiene molto. Anche gli avversari scarseggeranno, il più accreditato ha appena spostato il duo limite personale a 2,20, ma Gimbo spera di andare più in alto. La gara, rigorosamente a porte chiuse, sarà visibile in streaming sul canaale Youtube di atleticatv a partit dalle 17,15, ma nel meeting anconetano saranno in gara molti tra i migliori talenti della regione, assieme ad atelti in arrivo da ogni parte d'Italia

