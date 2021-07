La grande notte di Tamberi, alle 2.15 le qualificazioni del salto in alto

TOKYO - Finalmente ci siamo, a 5 anni dal grave infortunio di Montecarlo, mentre provava a valicare i 2,41, Gianmarco Tamberi corona questa notte (ore 2,15 italiane telecronaca diretta su Raidue" la sua rincora alla gara di salto in alto delle Olimpiadi, che del resto aveva già disputato, giovanissimo, anche a Londra 2012.

Il saltatore anconetano non è più il favorito come sarebbe stato a Rio nel 2016, stavolta prima di lui nelle quotazioni dei bookmakers ci sono altri cinque atleti, ma Gimbo proverà comunque a farsi valere, cancellando così una stagione estiva con più ombre che luci.

Quealla di questa notte è comunque solo la qualificazione alla finale, che si svolgerà domenica, alle 12.15 ora italiana. Saranno in lizza 33 atleti, divisi in due pedane distinte, Tamberi è nel gruppo A con 17 atleti. Per qualificarsi per la finale bisognerà saltare 2,30, e non 2,33 come sembrava in un primo tempo, dunque la gara di questa notte si concluderà in ogni caso a quota 2,30, non si andrà a quote superiori. Nel caso in cui non ci siano 12 atleti capaci di saltare 2,30, andranno in finale anche atleti con misure immediatamente inferiori (verosimilmente 2,28), fino ad arrivare alla quota minima richiesta, che è di dodici finalisti.

