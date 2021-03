Tutto facile per Tamberi, agli Europei di Torun va in finale con la tuta

TORUN - E' stata una semplice passeggiata quella di Gianmarco Tamberi ai campionati Europei indoor di Torun. Nelle qualificazioni al campione anconetano, sono bastati due salti, entrambi riusciti, per qualificarsi per la finale di domenica (ore 11.25). Tamberi ha saltato al primo tentativo i 2,16 e poi i 2,21 senza neanche togliersi i calzoni della tuta, poi, visto che erano solo 8 gli atleti che avevano superato i 2,21, il numero necessario di atleti da qualificare per la finale, non c'è stato neanche bisogno di far provare a nessuno la misura successiva, che sarebbero stati i 2,25. Infatti a Torun, dove già c'erano pochi iscritti, appena 16, ci sono stati anche due forfait dell'ultima ora, tra cui quello dell'ucraino Protsenko, ad impoverire ulteriormente il lotto dei partecipanti. Tamberi ha comunque destato un'ottima impressione, e si è capito che domenica l'unico in grado di dargli fastidio sarà il bielousso Nedasekau, che ha un personale stagionale di 2,34 e che, cone Tamberi, ha saltato i 2,21 alla prima prova e senza tanti problemi.

