Gianmarco Tamberi mai sazio: «Pronto per il mondiale. Non resterò a guardare»

L'oro olimpico non lo ha certo saziato: «Venticinque giorni di allenamenti e dieta ferrea! Finalmente sono riuscito a tornare a spingere in pista come piace a me. Rientro oggi da un raduno super produttivo». Così, su Instagram dove posta anche una foto in cui si allena con sottofondo musicale del rapper Kanye West, Gianmarco Tamberi annuncia il proprio rientro dopo un periodo di allenamento a Mauritius, in cui l'olimpionico del salto in alto si è preparato in vista della prossima stagione, che prevede Mondiali ed Europei.



Tamberi sottolinea di avere «una condizione fisica completamente diversa» rispetto al post Tokyo «con ben 7 kg in meno della partenza!!». «Quanto mi carico - aggiunge - quando riesco ad allenarmi come voglio e senza distrazioni». «Il 2022 è iniziato ed io non voglio certamente - la promessa di Tamberi - rimanere seduto con una medaglia in mano a guardare. Spacchiamo anche quest'anno o noo?!?!». Gimbo risponde poi a un commento della fidanzata Chiara Bontempi «You are on fire»: «se lo dici tu tesoro, non può che essere vero», seguito dall'emoticon di un cuore.

