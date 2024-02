L'Ascoli di mister Castori a Catanzaro (ore 16.15): in palio ci sono punti salvezza pesantissimi

ASCOLI «Non sono disposto a vedere l'Ascoli in fondo alla classifica». La frase di Costantino Rozzi dovrebbe rimbombare forte nella mente e nel cuore dei bianconeri. Questo Ascoli deve tirarsi fuori dalla situazione in cui si è infilata, lo deve fare per salvaguardare una storia di 125 anni. Basta un po' di concentrazione in più per evitare errori banali che poi rischiano di compromettere tutto. Al Ceravolo per prendere punti, a volte può bastare anche non perdere. Questo è quello che dovrà fare il Picchio per non far precipitare la situazione. L'Ascoli è una squadra che rappresenta una storia, una città, un popolo abituato a lottare contro tutto e tutti. Al Ceravolo sarà una battaglia nella battaglia e lo sarà ancora di più dopo le parole di fuoco pronunciate dal tecnico Vincenzo Vivarini in riferimento alla gara di andata, dove, secondo il tecnico dei calabresi, i bianconeri avrebbero giocato con cattiveria e troppa grinta. Quella gara invece l'Ascoli l'ha vinta meritatamente e con la giusta determinazione che se l' avesse avuta anche contro il Sudtirol non si sarebbe messa nei guai.

