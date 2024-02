Ascoli, Vis, Recanatese, Fermana e Ancona: perdono tutte e per tutte c'è una classifica da incubo

Peggio non poteva andare. Cinque su cinque. Cinque squadre marchigiane tra i professionisti e tutte sconfitte nel weekend appena concluso. Non basta: la classifica per tutte e cinque mette paura, diciamocela tutta, è da incubo. E se ci chiedete chi sta messo peggio, la risposta sapete quale è? Non lo sappiamo perchè la lista di guai è così lunga che servono almeno 16 fogli di carta formato A4. Siamo solo alla prima domenica di febbraio, vero le cose possono ancora essere sistemate ma se si guarda a quel che è successo nei primi 36 giorni del 2024 c'è il rischio che i disastri possano ancora continuare e farsi sempre più profondi.

Picchio cosa combini...



Dopo aver vinto a Como, quella davanti al pubblico amico (e che pubblico) contro il Sudtirol era un'occasione ghiotta per l'Ascoli per fare un altro importante salto in avanti in classifica. Macchè. E anche se le altre pericolanti non hanno fatto bene tra venerdì e sabato, ecco il passo falso con effetti sia sulla classifica e chissà anche sul morale perchè le aspettative erano forti. E come se non bastasse anche l'infortunio di Pedro Mendes il giocatore chiave del Picchio in questa fase del campionato. La strada non era in discesa ma adesso è più in salita di prima.

La Fermana si fa male da sola



Male in serie B, non male ma malissimo in serie C con Fermana, Recanatese, Ancona e Vis Pesaro che fanno a gara per chi fa peggio. Perde nel finale in un Manuzzi deserto (a porte chiuse per la squalifica dopo il caso Sphendi, il papà dell'autore del gol vittoria di sabato) la Fermana con la classifica sempre più nera. Ma fa male pensare che i gialloblù hanno perso per un gol subito in contropiede a 10' dalla fine sul campo di una squadra chje ha più di un piede e mezzo in serie B.

Vis Pesaro, quante distrazioni



Crolla al "Benelli" la Vis Pesaro con distrazioni pagate a carissimo prezzo davanti ad un Gubbio che conferma di non aver bisogno di regali speciali come quelli che hanno confezionato i biancorossi per stare nelle parti alte della classifica. E qui abbiamo aperto il capitolo delle difese di burro ma Ancona e Recanatese fanno peggio quasi a voler pretendere (di forza) questo scomodo primato.

Occasione gettata al vento, la Vis era e resta in mezzo al fango.

Ancona, la confusione è totale

Due volte in vantaggio l'Ancona ad Alessandria contro la Juve under 23 regala due amnesie gravissime che i dorici pagano a caro prezzo. Ambiente triste, dirigenza nel mirino, squadra con il morale sotto i tacchi e classifica che ogni giorno che passa fa sempre più paura. Come dire che il cocktail di guai e di spine è completo e si sa in una piazza così calda non sempre questi sono gli orizzonti e gli ingredienti migliori anche perchè i prossimi due impegni per Spagnoli e compagni sono confronti diretti.

Recanatese in vena di follie



Ha giocato per ultima e di cose non strane, ma stranissime e non belle la Recanatese ne ha messe in fila un numero impressionante. Va in vantaggio l'undici di Pagliari, in un quarto d'ora concede 4 gol - si 4 - al Pontedera non al Real Madrid, ritrova un pizzico di lucidità e riapre la partita, sembra poter agganciare i toscani, fa altri errori e alla fine perde 5-4 come se fosse una sfida di biliardino in un match che poteva finire anche 7-7. Servirebbe un opuscolo per mettere in fila tutto quel che è successo al "Tubaldi". Ne avrà di cose di cui parlare mister Pagliari nelle prossime ore, ne avrà tante. E idem come sopra anche Protti, anche Banchieri, anche Colavitto e anche Castori.