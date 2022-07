ROMA Non porta più bene il bianconero a Paulo Dybala: l'Ascoli batte 1-0 la Roma nell'amichevole, a porte chiuse, di Trigoria giocata al Fulvio Bernardini. Niente pubblico, niente giornalisti: gli uomini di Mourinho hanno perso di misura contro la squadra marchigiana, che milita in Serie B, allenata dall'ex bomber del Perugia di Gaucci Christian Bucchi. Gol partita firmato da Botteghin, gigantesco difensore brasiliano di 35 anni, al 67′, su azione di calcio d'angolo battuto da Falasco. Ai giallorossi di Mourinho non è bastato l'esordio di Paulo Dybala dal primo minuto.

ROMA-ASCOLI 0-1

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Kumbulla, Vina; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Volpato; El Shaarawy, Dybala.

Allenatore: Mourinho

ASCOLI (4-3-3): Leali (Guarna); Salvi (Donati), Botteghin (Simic), Bellusci (Franzolini), Giordano (Falasco); Collocolo (Eramo), Buchel (Caligara), Saric (Fontana); Lungoyi (Ciciretti), Dionisi (Iliev, De Paoli), Bidaoui (Palazzino, Re). A disposizione: Bolletta.

Allenatore: Bucchi

Ammonito: Giordano

Marcatore: 22' st Botteghin

Recupero: 1' pt, 4' st