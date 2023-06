ASCOLI - Roberto Breda sempre più lontano dall’Ascoli. Più passano i giorni e più le quotazioni che il tecnico trevigiano, che nel frattempo si trova a casa sua, possa continuare il suo percorso bianconero sono sempre di più un ribasso. Non ci sono ancora certezze, ma dagli indizi sembra proprio che le strade tra l’Ascoli e Breda siano destinate già dividersi, salvo ovviamente ripensamenti.



Le valutazioni



La società sta valutando ogni sfaccettatura prima di prendere una decisione. In attesa di sapere come andrà a finire e mentre i giocatori sono in vacanza, c’è il mercato da sviluppare. Il direttore sportivo Marco Valentini opererà in base al budget messo a disposizione. Tra conferme, nuovi arrivi e cessioni nascerà l’Ascoli della prossima stagione. Tra le conferme c’è Cloud Adjapong, il terzino destro, dopo un inizio sotto tono, ma è stato così anche per altri suoi compagni, si è ripreso nella seconda parte di campionato fino a diventare determinante sulla corsia destra di difesa, gran cuore il suo e tanta corsa.



I rinnovi



Si è rinnovato automaticamente il contratto di Eric Botteghin, l’uomo in più di questo Ascoli che guiderà la difesa e la squadra per un altro anno ancora. Sotto contratto c’è poi Giuseppe Bellusci: anche lui resterà bianconero, così come l’altro centrale Aljaz Tavcar il quale verrà promosso titolare se sarà ceduto Lorenco Simic che ha mercato. Cambierà totalmente invece la corsia sinistra di difesa. Simone Giordano tornerà alla Sampdoria e Nicola Falasco va verso la cessione. Molte decisioni però verranno prese di comune accordo con il nuovo allenatore. Dalla difesa al centrocampo dove resterà in cabina di regia Marcel Buchel, ha un altro anno di contratto, così come resterà, salvo richieste irrinunciabili, Fabrizio Caligara. In attacco si punterà su Pedro Mendes e Francesco Forte con loro Federico Dionisi. Tornerà alla Cremonese Cedric Gondo e sarà sostituito da una punta giovane probabilmente proveniente dalla Serie C, ma potrebbe anche arrivare in prestito da qualche squadra Primavera di club della Serie A.

Tornando alla difesa, come è noto andrà via Nicola Leali, insieme a lui Luca Bolletta. Quest’ultimo ha necessità di giocare quindi sarà mandato probabilmente in Serie C, pronto a tornare alla base dopo aver fatto esperienza. Resterà invece l’esperto Enrico Guarna il cui contratto è a scadenza ma gli sarà rinnovato. Dovrebbe ricoprire il ruolo di terzo portiere oltre che quello di uomo spogliatoio insieme agli altri esperti del gruppo. È deducibile quindi che di nuovi portieri ne arriveranno due, un titolare affidabile e un vice magari giovane e in prestito. Per ora ci sono solo dei sondaggi, l’attenzione è tutta concentrata su chi allenerà l’Ascoli, un passo che va ben ponderato onde evitare altri abbagli.

L’Ascoli si appresta di disputare un altro campionato di Serie B con la salvezza come primo obiettivo per poi magari puntare a qualcosa di più intrigante. Per farlo serve però partire con il piede giusto e sarà probabilmente con un altro allenatore, gli indizi, come detto portato tutti verso il cambio. Dovrebbe quindi prevalere la novità, inizierà probabilmente un nuovo percorso bianconero. Anche quest’anno la squadra andrà in ritiro a Cascia entro la metà di luglio, per quella data alcune trattative in entrata e in uscita dovrebbero essere già ben definite e chiunque sarà il tecnico potrà lavorare con una rosa quasi completa.