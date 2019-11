L'Anconitana perde 2-1 contro il Valdichienti, volano Mastronunzio e il Porto d'Ascoli

ANCONA - L’Anconitana ha perso 2-1 a Corridonia contro il Valdichienti, squadra che ha vinto due campionati di fila proprio come i biancorossi. Tutto in tredici minuti: il primo gol dei padroni di casa è stato segnato dall’ex biancorosso Gianluca Adami, poi Cameruccio ha firmato il pareggio, mentre Castellano ha riportato avanti i padroni di casa. Si giocava la 10ª giornata del campionato di Eccellenza e i dorici erano di scena a Corridonia: il tecnico umbro Davide Ciampelli ora rischia seriamente l’esonero. L’Atletico Gallo, attuale capolista, ha pareggiato 2-2 contro il Sassoferrato Genga, mentre l’Urbania, seconda in classifica, ha perso 1-0 a Montefano: ancora in gol l’ex dorico Mastronunzio. Il Castelfidardo perde 1-0 in casa contro il Grottammare, mentre il Porto d’Ascoli vince 1-0 a Fabriano grazie a un gol di Napolano ed è l’unica che risale davvero nell’alta classifica. Vigor Senigallia-Atletico Alma, iniziata alle 15, è al momento sul risultato di 0-1.



10ª giornata: Atletico Gallo-Sassoferrato Genga 2-2 (Bartolini, Francioni, Piermattei, Bartolini); Azzurra Colli-Marina 0-2 (Gregorini, Pierandrei); Castelfidardo-Grottammare 0-1; Fabriano Cerreto-Porto d’Ascoli 0-1 (Napolano); Fossombrone-Servigliano Lorese 1-0 (Conti); Montefano-Urbania 1-0 (Mastronunzio); Valdichienti Ponte-Anconitana 2-1 (Adami, Cameruccio, Castellano); Vigor Senigallia-Atletico Alma 0-1 (Bartoli).



Classifica: Atletico Gallo 20, Porto d’Ascoli 19, Urbania 17, Castelfidardo 16, Marina 15, Fossombrone 15, Anconitana 14, Montefano 13, Valdichienti 13, Grottammare 13, Atletico Alma 13, Vigor Senigallia 12, Fabriano Cerreto 12, Servigliano Lorese 10, Sassoferrato Genga 8, Azzurra Colli 7. Ultimo aggiornamento: 16:40





