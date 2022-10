Ancona orgogliosa e sfortunata, la Reggiana vince grazie a un autogol di Simonetti

REGGIO EMILIA Un’orgogliosa e sfortunata Ancona cede il passo alla Reggiana nel big match di giornata in Lega Pro. Nello 0-1 del Mapei, giocato davanti a 450 tifosi dorici, i biancorossi hanno pagato a caro prezzo un’autorete di Simonetti all’undicesimo della prima frazione. Per il resto, le tante occasioni prodotte nella prima frazione si sono infrante tra i guantoni di Turk, migliore dei suoi. Da segnalare, nella ripresa, l’espulsione di De Santis al settantesimo. Domenica, alle 14.30 al Del Conero, l’Ancona tornerà in campo nel derby con la Fermana.

I tifosi dorici in trasferta

REGGIANA-ANCONA 1-0

REGGIANA (3-5-2): Turk; Luciani, Rozzio, Cremonesi; Guglielmotti (34’ Libutti), Nardi, Rossi, Sciaudone, Guiebre; Lanini (46’ Pellegrini), Montalto (77’ Rosafio) All. Diana

ANCONA (4-3-3): Vitali; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Paolucci (62’ Prezioso), Gatto (73’ D’Eramo), Simonetti; Di Massimo (73’ Bianconi), Spagnoli, Lombardi (54’ Petrella e dal 73’ Moretti) All. Colavitto

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa

Reti: 11’ Aut. Simonetti

Note: ammoniti Rozzio, Paolucci, Sciaudone, Guglielmotti espulso De Santis al 70’ (doppia ammonizione), angoli 5-8, recuperi 1’+5’, spettatori 5583 per un incasso di 51.266 euro