Lega Pro, fari sulla domenica "marchigiana". E arriva il via libera per le 12.30

ANCONA- Sabato di vigilia in vista della settimana giornata del campionato di Lega Pro in particolare nel girone B delle marchigiane. Saranno tutte in campo domani, tra le 14.30 e le 17.30, Ancona, Fermana, Vis Pesaro e Recanatese vogliose di riscattare l'amaro mercoledì di Coppa Italia che le ha viste estromesse dal tabellone della Coppa Italia.

Reggiana-Ancona il big match

Fari puntati sul big match delle 17.30 al Mapei-Città del Tricolore tra Reggiana e Ancona. I dorici, reduci da due sconfitte interne consecutive tra campionato e Coppa Italia con Montevarchi e Rimini, faranno visita alla Regia di Aimo Diana che dovrà riscattare il pesante 5-0 rimediato dal Fiorenzuola. Un anno fa, le due squadre, si giocavano il primo posto di questi tempi. Sempre alle 17.30, in un acceso scontro ai piani bassi della classifica, la Recanatese cercherà gloria nella tana dell'Imolese.

Fermana e Vis tra le mura amiche

Alle 14.30 sfide casalinghe per Fermana e Vis Pesaro. I primi, al Recchioni, ospiteranno un'Entella partita al di sotto delle aspettative ma con il curriculum della grandissima squadra. Per la Vis, invece, al Benelli l'ostacolo San Donato Tavarnelle dopo il 6-0 di Coppa subito dal Pescara che ancora brucia.

Cambio orario, fase 1

In attesa del cambiamento definitivo di orario, atteso per il 29-30 ottobre, la Lega Pro ha dato facoltà alle singole squadre che ne facciano richiesta di poter sperimentare la fascia oraria delle 12.30 per prenderne “dimestichezza”. La notturna sarà eliminata a meno che i club non si accordino in relazione ad una potenziale presenza di spettatori ritenuta “importante”. Questo l’esito del Direttivo che si è svolto oggi a Firenze.