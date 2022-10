L’Ancona cade ancora in casa ed esce dalla Coppa Italia: passa il Rimini

ANCONA- Seconda sconfitta in pochi giorni tra le mura amiche (la terza stagionale, tutte arrivate in casa) per l’Ancona che viene eliminata dalla Coppa Italia. Al Del Conero fa festa il Rimini degli ex Delcarro, Tofanari e Sereni che si è imposto 0-1 grazie alla rete di Santini al minuto sessantasette. I dorici confermano le difficoltà evidenziate nel ko con il Montevarchi e si proiettano in modo tutt’altro che ottimale alla prossima trasferta sul campo della Reggiana (domenica ore 17.30). L’unica nota lieta è stata rappresentata dal rientro in campo di Micheal D’Eramo dopo l’infortunio alla spalla. Il Rimini, il prossimo 2 novembre, affronterà il Cesena vittorioso sulla Fermana.

Il tabellino della sfida

ANCONA-RIMINI 0-1

ANCONA: Vitali; Barnabà (6’st Mezzoni), Fantoni, Mondonico (6’st Bianconi), Brogni; Simonetti, Prezioso (30’st Gatto), Pecci; Petrella (11’st Di Massimo), Mattioli, D’Eramo (30’st Spagnoli). (A disp. Piergiacomi, Raimondi, Martina, De Santis, Lombardi, Berardi, Paolucci). All. Colavitto.

RIMINI (4-3-3): Galeotti; Tofanari, Pietrangeli, Gigli, Haveri (35’st Acquistapace); Rossetti (30’st Delcarro), Tanasa, Eyango (14’st De Rinaldis); Sereni (30’st Accursi), Vano (14’st Santini), Piscitella. (A disp. Zaccagno, Lazzarini, Pasa, Panelli, Tonelli, Gabbianelli, Regini, Laverone). All. Gaburro.

ARBITRO: Djurdjevic di Trieste.

RETE: 20’st Santini

NOTE: spettatori 355, di cui 44 ospiti, per un incasso di 2747 euro; ammoniti Eyango, Mondonico, Santini, Tofanari Delcarro, Bianconi; recupero 3’pt e 4’st.