ANCONA Ad ogni big match il problema delle lunghe code per l’accesso al Del Conero si ripropone, ormai cronico ed irrisoluto da sempre. Ancona-Perugia rientra a pieno titolo in questa tipologia, sia per la rivalità esistente fra le due tifoserie che per la contiguità geografica. Di conseguenza zona dello stadio blindata, per i tifosi dorici unica via d’accesso resta la via Cameranense mentre l’accesso da via Filonzi sarà riservato alla tifoseria perugina. Disagi ormai consueti, destinati a perpetuarsi nel tempo.

L’intervento di Zinni

L’amministrazione comunale ha emesso un apposito comunicato con le prescrizioni relative alla viabilità. Il vice sindaco Giovanni Zinni ne spiega il senso: «Stiamo lavorando di concerto con il questore che ringraziamo per la predisposizione del piano dell’ordine pubblico. La nostra Polizia locale è impegnata per garantire una serena e tranquilla partecipazione di tutti i tifosi all’evento. Auspichiamo che tutto si svolga nel migliore dei modi e che ci sia una massiccia presenza di sportivi anconetani». Le raccomandazioni di Zinni riguardano sia l’afflusso che il deflusso dallo stadio: «Invito i nostri tifosi a recarsi al Del Conero per tempo, evitando di accalcarsi tutti nell’imminenza dell’inizio della partita. Un afflusso graduale rende più agevole a tutti raggiungere lo stadio ed evita code chilometriche su via Cameranense. Ugualmente per il deflusso a fine gara non si può pretendere di uscire tutti in un attimo dallo stadio, bisogna avere pazienza e non innervosirsi». Del resto i problemi logistici del Del Conero sono noti ormai da anni, Zinni la vede così: «In vista della prossima stagione stiamo valutando la possibilità di istituire un servizio navetta dal parcheggio scambiatore di Tavernelle. Naturalmente occorre una pianificazione che tenga conto anche dei costi. Ne parleremo anche con la società, confrontarci potrebbe essere utile. Le vie d’accesso sono quelle, l’incremento dell’uso del mezzo pubblico per me è l’unico modo per rendere più agevole l’accesso allo stadio».

Modifiche alla viabilità

Queste le disposizioni in materia di viabilità nella zona dello stadio che saranno in vigore, per motivi di ordine pubblico, domani sera a partire dalle ore 18 fino al completo deflusso del traffico: per i tifosi locali l’accesso allo stadio Del Conero è dal cimitero delle Tavernelle proseguendo per strada provinciale Cameranense; l’accesso da via Filonzi sarà chiuso per il passaggio dei tifosi ospiti; per i tifosi locali che provengono da sud, l’accesso sarà interrotto all’altezza dell’arco degli Angeli. Per raggiungere lo stadio sarà possibile transitare per Varano e raggiungere la strada provinciale Cameranense; non sarà consentito il parcheggio nei pressi del forno Stacchiotti in zona passo Varano. Attenzione al divieto di transito nel sottopasso della stazione che sarà presidiato e interdetto. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di regolare biglietto del treno.

I tifosi da Perugia

Nonostante i buoni risultati ottenuti dal Perugia in questo avvio di campionato, unica squadra a non aver mai perso sinora insieme alla capolista Torres, continua la contestazione nei confronti del presidente Santopadre. Il Centro di Coordinamento Perugia Clubs organizza il viaggio in pullman al prezzo di 20 euro. Lo stock di ingressi riservati alla tifoseria ospite è di mille biglietti, la prevendita ha già valicato quota trecento, numero destinato a crescere visto che i supporter del Perugia potranno acquistare il tagliando di ingresso sino alle 19 di oggi.