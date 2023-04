ANCONA Per far sentire la propria voce, nonostante ci si trovi dall’altra parte del mondo, nel 2023 non esiste modo più chiaro e immediato che il social. E così il patron dell’Ancona Tony Tiong, percependo il momento particolare dopo il 4-0 subito nella tana della Recanatese, ha voluto stringersi intorno alla propria squadra per lanciarla nel modo migliore verso i playoff. “Dreaming to experience this feeling sometime soon” (“Sogno di vivere presto queste emozioni”) seguito da un pallino bianco e uno rosso prima dell’immancabile “Forza Ancona!”. Una Instagram Stories di 24 ore pubblicata sul suo profilo con l’immagine della Coppa vinta dal Wrexham FC club gallese appena passato in quarta divisione inglese. La società è stata protagonista anche di una serie tv - “Welcome to Wrexham” trasmessa su Disney+ - che racconta le gesta del club (salvato dal fallimento con una colletta realizzata dai tifosi nel giro di poche ore), uno dei più antichi in assoluto nel mondo, e dei proprietari Rob McElhenney e Ryan Reynolds, due attori che hanno deciso di intraprendere l’avventura calcistica.

Le emozioni del patron

L’imprenditore asiatico non ha mai nascosto le sue emozioni legate al calcio e alla nuova avventura biancorossa. Emozioni vissute in ogni visita nel capoluogo e, in particolare, nella presentazione al porto antico dello scorso agosto. L’auspicio, suo e dei tifosi, è che nei playoff possano azzerarsi le delusioni sul campo che hanno portato la formazione dorica al settimo posto così da iniziare un nuovo mini-percorso. Magari che possa durare il più a lungo possibile. L’ultimo match che “Tony”, come lo chiamano ormai tutti nell’ambiente Ancona, aveva visto da vicino era stato quello di Alessandria (il 6 aprile) concluso con il brutto 3-0 rimediato dai dorici ad opera dei grigi di mister Lauro e il conseguente esonero di Gianluca Colavitto. Proprio in quell’occasione Tiong si fermò a parlare con i cento sostenitori presenti in Piemonte comprendendone delusione e stato d’animo. Dopo la conquista del centro sportivo, tassello dal valore inestimabile per la città di Ancona, si possono finalmente gettare le basi per un futuro roseo anche sul campo.

Messaggio in arrivo

Tra oggi e domani dovrebbe arrivare anche un messaggio esteso da parte del presidente dell’Ancona - che il club veicolerà attraverso i propri canali ufficiali - che toccherà tutti i temi d’attualità degli ultimi giorni. Intanto le sue parole, poche e semplici, espresse attraverso Instagram hanno già fatto breccia. Ancona e Wrexham, cittadina di 63.000 abitanti situata nel nord-est del Galles al confine con la contea inglese del Cheshire, non sono mai state così vicine come le ultime ore nonostante i duemila chilometri che le dividono. E se da quelle parti hanno iniziato a sognare dopo aver rischiato di toccare il fondo (cosa che ad Ancona, negli ultimi vent’anni, è accaduto più volte), non è detto che anche nel capoluogo non si possa iniziare a progettare in grande nel futuro prossimo. Esattamente come ha rilanciato il presidente biancorosso Tony Tiong.