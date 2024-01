Mondo dello sport in lutto: si è spento Mario Guidi ex presidente del Club Scherma Ancona

ANCONA - Il mondo dello sport di Ancona in lutto. Si è infatti spento nelle ultime ore Mario Guidi. Immediata la nota del 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐒𝐜𝐡𝐞𝐫𝐦𝐚 𝐀𝐧𝐜𝐨𝐧𝐚 che a nome del presidente 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒐 𝑷𝒆𝒏𝒏𝒂𝒛𝒛𝒊 e di tutto il Consiglio e delle componenti che ne fanno parte , si stringe attorno ai figli 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐨 e 𝐏𝐚a𝐥𝐨 e alla famiglia 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐢 per la perdita dell’adorato padre 𝑴𝙖𝒓𝙞𝒐 ex presidente del club.