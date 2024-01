ANCONA Moretti-Ancona, ci siamo. Anzi, ci risiamo visto che quello della punta abruzzese classe 1994 sarebbe un ritorno. Il terzo, per la precisione, in questa sessione invernale di mercato per i biancorossi che hanno già riportato alla corte di Gianluca Colavitto il difensore Davide Mondonico (‘97) e il centrocampista Mario Prezioso (‘96) dopo le rispettive prime parti di stagione disputate con Renate e Potenza. Moretti, proprio come i suoi colleghi, è un rinforzo espressamente richiesto dall’allenatore che lo conosce benissimo per averlo avuto sia nelle due precedenti stagioni all’ombra del Conero (63 gettoni con 12 gol) sia nell’ottima esperienza di Matelica con lo sbarco tra i Pro.

APPROFONDIMENTI CALCIO FEMMINILE Calcio in rosa, l'Ancona Respect ospite della Roma: giornata da "grandi" per le baby biancorosse

Un anno di contratto

Il “Moro”, partito negli ultimi giorni di mercato estivo in quanto fuori dai piani tecnici del precedente mister Marco Donadel, si è accasato al Brindisi dove ha timbrato - con una squadra in difficoltà di punti e classifica - 16 presenze (0 reti) tra campionato e Coppa Italia. Un rendimento non certo esaltante che, tuttavia, potrebbe essere la spinta giusta nella nuova avventura anconetana. Ritroverà Colavitto, è vero, ma anche ex compagni ai quali è molto legato. Come Michael D’Eramo, ad esempio, che potrebbe essere reintegrato in rosa dopo il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto a lungo ai box. Risolte le questioni burocratiche con il club pugliese, Moretti dovrebbe firmare questa mattina il contratto che lo legherà di nuovo ai dorici - un anno più opzione per quello successivo, automatica nel caso di un determinato quantitativo di marcature realizzate - e allenarsi già nel pomeriggio al Paolinelli. Come Mondonico e Prezioso sarà disponibile per la sfida di domenica pomeriggio, calcio d’inizio alle 16.15, al Del Conero contro l’Entella dell’ex compagno di reparto Alessandro Faggioli.

L’operazione Giampaolo

Ultimate - a tempo di record - le tre urgenze individuate dallo staff, la giornata di ieri è stata decisamente intensa. Dopo aver sondato gli esterni Marco Rosafio (‘94) della Spal - destinato al Messina - e Giuseppe Guadagni (‘01) della Lucchese (che non vorrebbe privarsene) con un trascorso nella Recanatese, il ds Micciola ha deciso di tentare un vero e proprio blitz. Sempre dalla Recanatese, sarebbe in dirittura d’arrivo l’attaccante Daniel Giampaolo (‘95). Operazione molto particolare in quanto l’esterno nativo di Tivoli, 39 presenze e 3 gol (tra cui uno all’Ancona nel 4-0 dello scorso torneo, ndr) a Recanati, era ormai prossimo all’annuncio con la Sambenedettese in Serie D. Oggi, al netto di ulteriori colpi di scena, si potrebbe addirittura chiudere. A proposito di attaccanti e di ex Ancona, Alex Rolfini (‘96) del Vicenza resta sempre nella lista. Alla stregua di Riccardo Calcagni (‘94) per il centrocampo, ex Matelica in forza al Novara (interessa al Gubbio). Centrocampo dove, a più riprese, si lavora anche per il rinnovo di Paolucci (‘96).

Nador e Peli ai margini

Con le valigie in mano sia il mediano Steven Nador (‘02) sia l’esterno Lorenzo Peli (‘00). I due, a differenza della gestione Donadel dove hanno trovato più spazio, sotto Colavitto sono finiti out dal progetto tecnico per una serie di circostanze. Entrambi sono ai saluti come già avvenuto con il difensore Dutu (‘01) vicino alla Virtus Francavilla. Sul mercato, per scelta della società ma condivisa dagli stessi calciatori, ci sarebbero pure il centrale Marenco (‘03), il centrocampista Gavioli (‘00), che piace al Potenza, e gli attaccanti Kristoffersen (‘97) e Mattioli (‘01). Quest’ultimo sarebbe desideroso di poter giocare con maggior continuità e, nella Dorica, gli spazi sembrerebbero ridotti.