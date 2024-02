Alcaraz e Nadal a Las Vegas danno lezioni private di tennis: ecco quanto costa (come fare un mutuo)

Infortunio permettendo, rimediato a Rio de Janeiro, Carlos Alcaraz parteciperà insieme al connazionale Rafa Nadal a un torneo a Las Vegas organizzato da Netflix. Entrambi parteciperanno anche ad alcuni eventi che faranno da contorno a queste gare di esibizione, che si si disputeranno presso l’MGM Resorts alla Michelob Ultra Arena al Mandalay Bay Resort and Casino.

Biglietti e lezioni da 150mila dollari

Nel pacchetto biglietti, gli spettatori possono anche prendere lezioni di tennis private con i due campioni spagnoli. Infatti, tra le varie esperienze messe a disposizione degli appassionati, c’è proprio quella di una sessione di allenamento con le stelle della racchetta. E i posti sono già tutti esauriti, nonostante il costo altissimo di 150mila dollari, poco più di 138mila euro. Così come è già esaurita la possibilità di una sessione di gruppo sia con Alcaraz sia con Nadal, a un prezzo di 50mila dollari (46mila euro).

Oltre a loro si può partecipare a un’ora di corso con Frances Tiafoe e Taylor Fritz, che costa 25mila dollari a persona (23mila euro), oppure con John Isner e Sam Querrey, fissata a duemila dollari a persona (1.840 euro), mentre una sessione simile con Bob Bryan e Mike Bryan ha un prezzo di mille dollari a persona (920 euro). Prezzi che hanno fatto divampare, sui social, molte polemiche. Ed è per questo che in tanti si sono chiesti come sia possibile che l’Accademia di Nadal risulti essere indebitata. Il popolare Craig Shapiro, a tal proposito, ha parlato della necessità del campione spagnolo di accordarsi con la Federazione Saudita di tennis per un ruolo da ambasciatore. Un modo per far fronte ai debiti della sua Academy.