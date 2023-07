Berrettini, addio Wimbledon: parte forte ma poi Alcaraz rimonta e vince

WIMBLEDON - Una grande partita contro Zverev e subito un altro esame, anzi un super esame contro Alcaraz, il n.1 al mondo e testa di serie n.1 del torneo più prestigioso. Sensazioni magiche, inizio show di Matteo Berrettini che vince il primo set (6-3) anche se si capisce che il fuoriclasse spagnolo sta salendo di tono. E non è un'impressione sbagliata perchè in avvio di secondo set ecco il break che condiziona il secondo parziale (6-3) e come una fotocopia anche il terzo set si sviluppa nella stessa maniera (ancora 6-3). Berrettini reagisce, regala anche qualche colpo importante ma Alcaraz è una macchina e pure nel quarto set parte a razzo e nel nono gioco ha due match point che spreca per poi conquistare la vittoria al quarto (ancora 6-3). E ora l'Italia spera in Sinner chiamato all'esame contro Siafullin.