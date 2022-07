AMBURGO - Colpo grosso di Luca Nardi al torneo Atp 500 di Amburgo, che ha come numero uno del seeding il fenomeno Carlos Alcaraz. Il diciottenne tennista pesarese, considerato uno dei più forti al mondo a livello under 19, (lui i 19 anni li compirà il prossimo 6 agosto), attualmente numero 168 del mondo, ha superato le qualificazioni battendo nel turno finale il lituano Ricardas Berankis, numero 109 del ranking e seconda teste di serie, con il punteggio di 7-5 6-2 dopo 1 ora e 22’.

Per il talento marchigiano sarà la terza partecipazione in un main draw di un torneo del circuito Atp, dopo Anversa nel 2020 ed il Master 1.000 di Roma di quest’anno, dove era entrato in tabellone con una wild card. Con i 20 punti conquistati la possibilità di scalare ancora la classifica e migliorare ancora il suo best ranking. Nel primo turno del tabellone principale avrà di fronte lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 23 del mondo. Un avversario molto più esperto, 31 anni, che rappresenta sicuramente un ostacolo molto arduo.