ANCONA Lorenzo Casali cambia società. Il 22enne ginnasta anconetano, nato e cresciuto dal punto di vista agonistico nella Ginnastica Giovanile Ancona, elemento importante della squadra azzurra che prenderà parte alle Olimpiadi di Parigi , ha deciso di dare una svolta alla sua attività decidendo di gareggiare in questa stagione con il Romagna Team Cesena. Una decisione che cambia gli scenari per le due società in vista del campionato italiano a squadre di serie A1 di ginnastica artistica che inizierà sabato a Montichiari. «Alla base di questa decisione – afferma Casali – non ci sono motivi economici ma solo personali. Ci sono state incomprensioni e certi meccanismi che non mi andavano più, in pratica i rapporti si erano incrinati ed abbiamo preso questa decisione. Continuerò ad allenarmi con il mio tecnico Marco Fortuna a Fermo e disputerò le gare a squadre con il Romagna Team. Abbiamo un buon organico e puntiamo al podio. Per quanto riguarda la Giovanile Ancona – prosegue – ho ottimi ricordi. E’ stata la società in cui milito dal 2011 e che mi ha dato la possibilità di arrivare dove sono. Con loro ho fatto un bel percorso ma a questo punto della carriera ho deciso di battere altre strade. Vorrei rivolgere il più sincero in bocca al lupo alla Giovanile, ai compagni, di continuare a prendersi tante altre soddisfazioni».

La società

È amareggiato ma realista il presidente della società dorica Maurizio Urbinati. «Il ragazzo ha deciso di fare questa scelta – afferma - e ne dobbiamo prendere atto e rispettarla. Ovviamente ci dispiace dal punto di vista affettivo visto che è con noi da tanto tempo e grazie anche a noi ha costruito la sua carriera. Avremmo preferito che rimanesse ancora ma gli auguriamo tutto il bene possibile. Il vissuto non si cancella così come i 5 anni trascorsi alla Giovanile Ancona. Per la nostra squadra è una partenza importante, ma cercheremo di far crescere bene gli altri giovani che sono nell’organico». Sabato la prima prova del campionato di serie A1 a Montichiari. La seconda prova si svolgerà ad Ancona a fine febbraio, la terza a Napoli con la final six a Firenze a maggio. La Giovanile Ancona schiererà Lay Giannini, Tommaso Brugnami, Nicolò Lucchetti, Leon Zonza, in prestito dallo Spezia.