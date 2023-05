Vasco sold out, conto alla rovescia per le due notti riminesi (la prima "solo" per i 20mila del fan club). Parcheggi e trasporti: piano eccezionale

RIMINI - La combricola del Blasco scalpita. Attese complessivamente 40mila persone in due giorni da ogni parte d'Italia, Marche comprese, per il concerto di Vasco Rossi, con la sua data zero, allo stadio di Rimini (inizio ufficiale del tour da Bologna il 6 giugno). L'organizzazione è da grande evento: 210 agenti di polizia, sei parcheggi straordinari (prenotabili online), zona rossa, area blu di filtraggio, area gialla solo per biciclette monopattini, mofiche alla viabilità dalle 14 alle 3 del primo giugno e dalle 8 alle 3 di venerdì 2 giugno. I nuovi parcheggi dedicati in aggiunta a quelli esistenti saranno: “RDS Stadium”, “Centro Commerciale Le Befane”, “Colosseo” “Palacongressi”, “Gros”, “Fantoni”. Tramite la piattaforma Parkforfun.com sarà possibile prenotare il proprio posto auto (prezzo 5 euro) S4 | Le Befane (2,5 km di distanza). Il trasporto pubblico sarà potenziato: linea 4 (San Mauro Mare – Bellaria – Igea Marina – Rimini - fermata stazione FS) ultima corsa da Rimini ore 1.50, frequenza ogni 30 minuti circa, linea 11 (Rimini – Riccione) servizio fino alle 2 con corse ogni 30'.

Fronte del palco: invasione dalle Marche

Il palco dello stadio “Romeo Neri” è largo di 70 metri ed è alto 26. L'appuntamento sarà doppio: il 1° giugno, il "riscaldamento pre partita", per i fan del “Blasco Fanclub” che si sono prenotati per tempo (e lo hanno fatto in 20mila!). Il 2 giugno, la data zero, con i 24mila posti andati esauriti in prevendita a tempo record. Anche dalle Marche sarà una invasione. Vasco Rossi ha già donato una cospicua somma alla raccolta fondi per le popolazioni alluvionate, ora sarebbe pronto a tornare a cantare nella sua terra, la provincia di Modena, per una data-extra dedicata ai suoi corregionali.

Il sopralluogo allo stadio