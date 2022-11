Vasco Rossi torna negli stadi: ecco le nuove date dei concerti a giugno 2023. La delusione dei fan del Nord Italia

Vasco Rossi torna negli stadi. Dopo il clamoroso successo dell'estate 2022, con lo show di Ancona per quanto riguarda le Marche, prosegue anche nel 2023 il Vasco Live Tour. Rese note poco fa le doppie date: Bologna, Roma, Salerno e Palermo. A Palermo Vasco si esibirà allo stadio Barbera, che non era mai concesso per un concerto. Il Blasco poi andrà a Salerno e a Bologna (che aspettavano da oltre dieci anni), senza dimentica Roma all’Olimpico.



Le date



6 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

7 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

16 giugno ROMA- Stadio Olimpico

17 giugno ROMA- Stadio Olimpico

22 giugno PALERMO – Stadio Barbera

23 giugno PALERMO – Stadio Barbera

28 giugno SALERNO – Stadio Arechi

29 giugno SALERNO – Stadio Arechi

I biglietti in vendita



Il 21 novembre pre-sale Blasco fan club dalle ore 10, il 23 novembre pre-sale Vodafone Happy dalle ore 10 e il 25 novembre (venerdì) apertura vendite generali dalle ore 11. Le pre-sale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket. L’apertura vendite generale sarà aperta sulle tre biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone