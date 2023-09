“Indovina chi viene a teatro?”. Più di 90 artisti, 14 titoli e 26 rappresentazioni: musical, prosa, proposte per le scuole, i più piccoli e le famiglie nella nuova programmazione del teatro Vaccaj. Comune, Compagnia della Rancia e Amat proseguono nell’impegno di valorizzazione e sviluppo del Vaccaj e presentano la Stagione teatrale 2023-2024. Si conferma la formula dei 5 appuntamenti in abbonamento, mentre aumentano le proposte fuori abbonamento, con le residenze di allestimento ancora una volta protagoniste. Confermati anche i numerosi appuntamenti dedicati agli istituti scolastici del territorio, oltre alla stagione di teatro ragazzi organizzata e sostenuta da Compagnia della Rancia e Rancia VerdeBlu, per rafforzare sempre di più il ruolo del Vaccaj come cuore pulsante dell’intera comunità.



Il punto di riferimento

Il teatro Vaccaj si riconferma, infatti, punto di riferimento nel panorama teatrale nazionale, scelto anche quest’anno come sede di allestimenti e debutti grazie all’impegno e alle relazioni consolidate e preferenziali di Compagnia della Rancia, che da ormai quaranta anni vede nel Vaccaj la propria “casa” e promuove con altri operatori di rilevanza nazionale la scelta di Tolentino come sede delle residenze Saranno 4 le residenze, oltre a un nuovo progetto di Rancia in via di definizione, che porteranno oltre 100 tra artistici e tecnici in città per 40 giorni, contribuendo in modo significativo all’attività delle strutture ricettive. Le residenze consentono inoltre di proporre repliche aggiuntive, oltre a quelle in abbonamento, favorendo così la possibilità per molti spettatori di applaudire gli spettacoli. Si inizierà il 14 e il 15 ottobre 2023 con residenza di allestimento per la Compagnia dell’Alba di ‘’Piccole donne’’, il musical con la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo, regia e coreografie di Fabrizio Angelini. Il 9, 10 e 11 novembre, con residenza di allestimento per Stage Entertainment e Italiana Assicurazioni di ‘’Sister act’’, il musical scritto da Cheri Steinkellner & Bill Steinkellner, testi di Glenn Slater, musiche di Alan Menken, basato sul film della Touchstone Pictures “Sister Act” scritto da Joseph Howard presentato in accordo con Music Theatre International con la regia di Chiara Noschese. Il 19 novembre l’Associazione Orchestra Saverio Mercadante con Cesare Bocci presenta ‘’Lucio Battisti. Emozioni…!’’ con l’Orchestra Mercadante. Il 25 novembre TieffeTeatro Milano con Maddalena Crippa presenta ‘’Il compleanno (The birthday party) di Harold Pinter con la regia di Peter Stein.

La residenza

Il 26, 27 e 28 gennaio, con residenza di allestimento della Compagnia della Rancia, di ‘’Grease’’, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey traduzione Michele Renzullo, adattamento Saverio Marconi liriche italiane Franco Travaglio e Michele Renzullo, regia Saverio Marconi con Mauro Simone. Il 17 febbraio Altra Scena e Viola Produzioni con Gianmarco Tognazzi presenta ‘’L’onesto fantasma’’ di Edoardo Erba, drammaturgia e regia Edoardo Erba. Il 23 febbraio la Compagnia Fitzcarraldo presenta ‘’Cinque modi illegali di salvare il mondo’’ di Giulia Cermelli con la regia Athos Mion con Miriam Moschella e Elia Galeotti. Il 12 aprile con residenza di allestimento della Compagnia della Rancia Saverio Marconi, Matteo Volpotti presentano ‘’Tra queste pagine: Lear’’ di Matteo Volpotti e Giacomo Lilliù, da un’idea di Saverio Marconi, regia Giacomo Lilliù. Il 19 aprile AreAzione Test presenta il musical con la regia e adattamento di Giulio Benvenuti ed è fuori abbonamento.