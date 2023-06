Temptation Island, Filippo Bisciglia e le coppie quanto guadagnano: tutti i compensi del programma

La nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare e i fan non vedono l'ora di guardare le nuove puntate, pronte a decretare quali coppie usciranno insieme e chi, invece, tradirà il proprio partner. Dopo la pubblicazione dei video di presentazione delle coppie, i fan non vedono l'ora che inizi il programma: i presupposti per un'edizione spumeggiante ci sono già tutti, tra tira e molla e tradimenti "perdonati".

Le sette coppie sono già in Sardegna, intente a girare le puntate del reality show che metterà a dura prova il loro amore (e la loro fedeltà). I ragazzi e le ragazze stanno alloggiando in un resort da sogno e in molti si sono chiesti quanto vengano pagate le coppie per restare nel programma e quanto sia il compenso del conduttore, Filippo Bisciglia​.

Andiamolo a scoprire insieme.

Quanto guadagnano Filippo Bisciglia e le coppie

Le coppie che partecipano a Temptation Island devono trascorrere 21 giorni a Is Morus Relais, un lussuoso resort in Sardegna, a soli 30 km da Cagliari, nella splendida cornice di Santa Margherita di Pula. I fidanzati in un villaggio e le fidanzate in un altro, dove saranno messi a dura dall'intervento di numerosi tentatori che cercheranno di sedurre i concorrenti.

Durante la loro permanenza, ogni coppia riceverà, oltre alla possibilità di fare un'esperienza incredibile in un posto meraviglioso dove tutto è incluso (sia l'alloggio all'interno del villaggio, che le varie consumazioni), anche un compenso che dovrebbe essere di circa 900 euro a coppia ogni settimana, ovvero 2700 euro per l'intera durata del programma. Se agli occhi dei fan potrebbero sembrare pochi, basti pensare che il programma offre loro anche molta visibilità e opportunità di lavoro future, tra cui serate in discoteca e ospitate nei vari programmi Mediaset.

Filippo Bisciglia, conduttore storico del programma, dovrebbe ricevere un compenso che potrebbe andare dai 40 ai 50mila euro.

Insomma, tutto pronto per una nuovissima edizione di Temptation Island e i fan non vedono l'ora.