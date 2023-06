Temptation Island, le prime coppie mandano in delirio i fan: ecco chi sono

Presentate le nuove coppie di Temptation Island. Dopo i ritardi della finale dell'Isola dei Famosi dovuti ai cambi di programmazione Mediaset per la morte di Silvio Berlusconi, Temptation Island e Filippo Bisciglia sono pronti per una nuova edizione del programma tv più atteso dell'estate.

Alcune coppie sono già state presentate sui social al pubblico e i fan sono letteralmente impazziti per le aspettative create. Molti sono pronti a commentare, twittare e creare meme che riguarderanno i prossibili tradimenti. Intanto, qualche perla di simpatia, arriva già dai primi video di presentazione. Scopriamo insieme chi sono i nuovi protagonisti di Temptation Island.

Gabriela e Giuseppe

Gabriela e Giuseppe sono fidanzati da 7 anni. Lei ha sacrificato tutto per lui: amicizie, uscite serali, fino a che non ha scoperto che lui si era riscritto ad un'app di incontri su cui si faceva chiamare "Americanboy". «Che scemo! A stento sa l'italiano», ha commentato lei al programma.

Con l'accento napoletano e il commento sul fidanzato, Gabriela ha conquistato i fan che sono pronti ad attaccare l'"americanboy" per il tentativo di tradimento sull'app.

Alessia e Davide

Alessia e Davide sono fidanzati da 11 anni. Dopo aver avuto una relazione per circa due anni con una persona più grande di lei, lui l'ha scoperta e ora non riesce a perdonarla. Tra l'altro, lui sapeva della relazione e del tradimento, ma non ha detto nulla per un anno. Ora vogliono capire se sia il caso o meno di ricominicare e dimenticare o se quanto accaduto sia imperdonabile.

L'interrogativo è sorto spontaneo: come ha fatto Davide a resistere più di un anno sapendo di essere stato tradito. «Corna: ma quanta freddezza hai per non dirle nulla?», gli chiedono già i fan.

Vittoria e Daniele

Vittoria e Daniele stanno insieme da 4 anni. «Vittoria mi pressa da un anno per avere un figlio, ma per me non ci sono i presupposti», racconta lui nel video di presentazione.

Poi il litigio per questa affermazione, avvenuto ancora prima di entrare nel programma, fa già sperare in una buona dose di discussioni e rivelazioni choc che conquisteranno i fan della trasmissione.

Da chi saranno composte le prossime coppie?