Temptation Island Winter, è ufficiale: l'annuncio di Filippo Bisciglia. «Ci sarò io alla conduzione»

Temptation Island è uno dei programmi preferiti dei telespettatori Mediaset che non vedono l'ora che arrivi l'estate anche per vedere le avventure amorose delle coppie messe alla prova dai tentatori e tentatrici. Filippo Bisciglia, alla guida del reality show ormai da anni, è uno dei conduttori preferiti dal pubblico che sarà ben felice di sapere che è stato confermato anche alla conduzioni di Temptation Island Winter. Ecco, l'annuncio di Filippo sul proprio profilo Instagram.

L'annuncio

Filippo Bisciglia ha registrato un video Instagram in cui dice: «Ciao ragazzi buonasera a tutti, allora la notizia che sto per darvi è stata detta, scritta e trattata... insomma, oggi, finalmente, posso ufficializzare e sono felicissimo di farlo che alla conduzione di Temptation Island Winter Edition oppure Temptation Island Winter oppure Temptation Winter... non sappiamo ancora come si chiamerà il programma ma lo scopriremo a breve, ci sarò io! Questo per me è un onore, scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale, per me è davvero gratificante, quindi, voglio ringraziare l'azienda e ovviamente Maria De Filippi per la conferma del sottoscritto.

La reazione

Che dirvi? Sicuramente, anche voi vi starete domandando, come sarà? Dove? In che modo? Ma il pinnettu? Ma il faló? Ragazzi, sono tutte cose che scopriremo più avanti ma, intanto, io... immagino».

Il video di Filippo Bisciglia ha riscosso moltissimo successo tra i suoi fan che sono molto felici che, all'interno del nuovo format di Temptation Island, ci sia ancora lui. Qualcuno ha scritto: «Ti meriti tutto il successo!» oppure «Che bellissima notizia, non vedo l'ora!».