Temptation Island, Alessia Ligiotti «irriconoscibile» sui social. Il cambio di look dopo la rottura con Federico

Alessia Ligiotti, dopo Temptation Island ha fatto un cambio di look radicale. Per molti fan, infatti, la giovane triestina sembra «irriconoscibile»: capelli più scuri, taglio nuovo e qualche rigonfiamento alla labbra, saranno bastati a donarle l'ulteriore autostima dopo la rottura con Federico?

Entrata all'interno del programma carica dei dubbi rispetto ai sentimenti che il suo fidanzato le dimostrava, ne è uscita consapevole che forse non si sbagliava.

Alessia Ligiotti, il supporto dei fan

Nell'ultimo falò di confronto, i due giovani triestini si sono ritrovati dinanzi ad un faccia a faccia in cui non se le sono mandate a dire, al punto tale che Filippo Bisciglia ha dovuto interrompere Federico perché considerato esagerato nei confronti dell'ormai ex Alessia.

La ragazza, tornata a distanza di settimane a parlare con il conduttore del programma, ha spiegato che avrebbe voluto un confronto di persona senza telecamere, ma che oltre a qualche telefonata, non ha più rivisito il suo ex.

Alessia e il suo nuovo look

Oggi torna sui social con un look totalmente diverso pronta a riprendere in mano la sua vita sentimentale dopo la scottatura emotiva che le ha causato l'ex.