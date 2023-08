Temptation Island, Mirko e Greta nuova coppia: «Siamo innamorati folli». Perla bacia Igor, i fan però notano un dettaglio

Un mese dopo la rottura Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono ritrovati dopo Temptation Island? La risposta è no. Dopo il programma Mirko ha deciso di frequentare Greta e Perla il single Igor. Ma se Mirko sprizza gioia da tutti i pori, Perla sembra triste.

Felici e innamorati

Dopo Temptation Island, Mirko è uscito dal programma ed ha continuato a frequentare la single Greta. Durante l'ultima puntata di lunedì 31 luglio i due sono arrivati da Filippo Bisciglia sorridenti e innamorati. «Io ho scritto a lui - ammette Greta - è venuto a trovarmi, gli ho fatto conoscele la mia famiglia». «E' stato bello - spiega Mirko - se è così speciale lei lo è anche la famiglia. Greta è dolce, sensibile, mi dà tanto equilibrio, siamo molto complici. Anche sono guardandoci ci capivamo». Dopo queste parole i due ammettono di essere innamorati pazzi e mostrano a Filippo Bisciglia il tatuaggio che si sono regalati: «I tuoi occhi la mia cura».

Perla triste

Se Mirko è gioioso Perla è decisamente più seriosa.

Anche lei arriva con il single Igor ma ammette di aver sofferto per la rottura «Non mi sono rivista più con Mirko, non me l’aspettavo, sono rimasta delusa. Con Igor, va bene». «Io non sono una persona che gioca - spiega Perla - spero di continuare la frequentazione con serietà», anche Igor è dello stesso parere, ma sui social la coppia non convince, in molti notano gli occhi tristi di Perla. Inotre sui social Mirko ha foto con Greta in cui la bacia appassionatamente, Perla è sempre in posa da sola.