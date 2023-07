Harry e Meghan lite furiosa con David e Victoria Beckham: «Il principe li ha accusati di essere le talpe della stampa inglese»

Harry e Meghan sempre più soli. A voltargli le spalle ora non solo la Royal Family ma nche una coppia di amici. Anche Victoria e David Beckham gli voltano le spalle. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi infatti l’ex capitano della Nazionale inglese ed ora azionista dell’Inter Miami e la moglie (ex Spice Girl) sono furiosi dopo una telefonata al veleno che c'è stata tra loro.

Harry e Meghan, telefonata al veleno con i Beckham

Il principe Harry avrebbe infatti accusato la coppia di amici di essere stati di essere una delle fonti delle indiscrezioni fornite alla stampa sulla vita dei duchi di Sussex.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti alle Eolie, gli indizi social e il «metodo Belen»: cosa sta succedendo

La rabbia di Victoria e David Beckham

Ora si aggiungono dettagli: una fonte vicina ai Beckham rivela al «Mail on Sunday» che David e Victoria sono stati «molto vicini quando Meghan è arrivata nel Regno Unito». E aggiunge: «Qualsiasi riappacificazione ora è molto improbabile». Così dopo che George Clooney e Amal non sono più amici di Meghan, e Katy Perry e il marito Orlando Bloom si sono allontanati da harry e meghan ora ci si mettono anche i Beckham a indignarsi con i duchi.

I dubbi di Harry

Ma Harry che è stato bacchettato nella sentenza da un giudice dell’Alta Corte, che ha sottolineato la «mancanza di credibilità» della sua testimonianza nella causa dell'hacking telefonico contro The Sun ora è certo che a svelare i segreti di famiglia non fosse stato tanto un’intercettazione illegale quanto la lingua lunga degli amici (che rischiano ora di non essere più tali).