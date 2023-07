Ashley Cole si sposa a Ladispoli con Sharon: i look, la location, e gli invitati al matrimonio

Ashley Cole ha sposato la sua compagna Sharon Canu. E il matrimonio è stato celebrato in Italia, a Ladispoli. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2014. Ora hanno due figli Jaxon, sei anni, Grace, di quattro. La coppia ha confermato il loro fidanzamento l'anno scorso dopo essersi incontrati per la prima volta nel 2014, proprio a Roma, quando lui giocava per la squadra della capitale.

Gli invitati

A celebrare l'ex calciatore di Arsenal e Chelsea (ma non solo) Frank e Christine Lampard, John Terry (ex giocatore del Chelsea) e Sam Faiers (ex star del reality TOWIE) e il suo partner Paul Knightley. Le nozze arrivano 12 anni dopo la fine del suo matrimonio, durato quattro anni, con la pop star Cheryl, 40 anni.

La location

Gli ospiti sono stati invitati all'Hotel La Vecchia Posta di Ladispoli per partecipare ai festeggiamenti che hanno visto uno spettacolo pirotecnico e un'orchestra dal vivo.

Il look

Diversi ospiti hanno condiviso immagini e video del matrimonio sui social media. Sharon indossava un abito di pizzo con spalle scoperte. I capelli biondi legati con delle trecce. Un look immortalato dai fotografi presenti, specialmente mentre si godeva un drink sul balcone dell'hotel e chiacchierava con gli ospiti. Sam Faiers, ex star del reality TOWIE indossava invece un vestito rosa brillante. Christine Lampard, 44 anni, indossava un numero di seta blu scuro.

L'addio al nubilato a Ibiza

Sharon ha celebrato i suoi ultimi giorni da single con un epico addio al nubilato a Ibiza il mese scorso.