Filippo Bisciglia in lacrime a Verissimo: ​«Avrei voluto un figlio, ma forse ora è troppo tardi»

Filippo Bisciglia ospite a Verissimo si commuove parlando delle sue passioni: la famiglia, la moglie e la carriera. Il conduttore non riesce a trattenere le lacrime su Canale 5 con Silvia Toffanin. Dai problemi di salute da piccolo, fino ai nuovi concorrenti di Temptation Island, Filippo apre il suo cuore sul figlio che avrebbe voluto avere e sul problema di salute che ha riguardato suo padre. Vediamo insieme cosa ha detto.

La malattia di Filippo Bisciglia e la famiglia

Filippo Bisciglia ha sofferto del Morbo di Parthes. Si tratta di una rara condizione infantile che colpisce l'anca ed è nota anche come Legg-Calvé-Perthes, dal nome dei tre medici che hanno descritto per primi la condizione. «La malattia mi ha reso forte», ha raccontato a Silvia Toffanin. Parlando di quel periodo si è commosso, complici i ricordi legati ai genitori. Proprio parlando di loro afferma: «A papà hanno amputato una gamba, da vecchia guardia, se gli chiedevi come stava rispondeva sempre "bene". Mamma è la vera roccia della famiglia». E conclude: «Sincerità e onestà, sono i valori che mi hanno trasmesso. Penso siano le cose fondamentali».

«Ecco perchè mi sono innamorato di Pamela»

«Pamela mi manca tantissimo ora che è all'Isola dei Famosi. Lei è una ragazza bellissima e semplicissima - racconta Filippo parlando della moglie Pamela Camassa-. La prima volta che l'ho vista aveva 23 anni appena compiuti. Se è bella adesso immaginate a quell'età. In 15 anni è successo di tutto, ma oggi sono qui a raccontarlo. Ho sempre desiderato diventare papà. Il problema che mi pongo è "Non sono troppo grande?". Forse avrei dovuto farlo prima».

Filippo Bisciglia e Temptation Island

«Siamo carichissimi. Ritorniamo quanto prima, ma ancora non ho conosciuto le coppie - spiega in merito alla prossima stagione del programma di cui è conduttore -. Stanno finendo i provini. Una volta ero a Ostia, al mare, e un passante mi ha fatto notare che Temptation Island è come una fiction.

Tra montaggio, musiche, tutti vogliono davvero sapere come finisce».