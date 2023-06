Temptation Island 2023, il video di Francesca e Manuel accende la polemica: «Mi ha lasciata 5 volte». Tutte le coppie (finora) presentate

Temptation Island 2023 i motori sono caldi e il pubblico di Mediaset non aspetta altro. Filippo Bisciglia, da lunedì 26 giugno su Canale 5, torna alla conduzione del reality che mette alla prova le coppie. Anche in quest’edizione, fidanzati di età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in Sardegna, in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (per chi ci arriva), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati di fronte a un falò.

La prima coppia

In rete sono già usciti i nomi delle prime coppie e le loro storie stanno già appassionando il web. La prima coppia presentata ufficialmente è quella composta da Gabriela e Giuseppe. Fidanzati da 7 anni, scrive lei al programma dopo aver scoperto che il fidanzato si è iscritto di nascosto ad un sito per incontri. Come lo ha scoperto? Giuseppe ha lasciato come numero di contatto sulla chat quello della sua fidanzata Gabriela, anziché il suo. La ragazza vuole mettere al prova il suo ragazzo sottolineando che lei ha sacrificato tutta la sua vita, privandosi di studi e amicizie, per amore di Giuseppe.

La seconda coppia

La seconda coppia è invece formata da Alessia e Davide. Fidanzati da 11 anni, Alessia ha avuto una relazione extraconiugale durata due anni, scoperta da Davide che nonostante sapesse tutto da molto tempo ha taciuto. Alessia, ha fatto di tutto per cercare di riconquistarlo, ma non sente ancora di esserci riuscita. Davide dal canto suo non sa ancora se si può fidare o no di lei.

La terza coppia

Vittoria e Daniele sono i fidanzati che formano la terza coppia. Insieme da 4 anni, Daniele ha deciso di scrivere al programma perché lei vorrebbe un figlio, lui invece non si sente pronto spiegando che alla base della sua insicurezza ci sono le troppe discuccioni di coppia.

La quarta coppia

Poi ci sono Manu e Isabella fidanzati da tre anni e mezzo. I due provengono da due realtà molto diverse: Manu, cresciuto in un quartiere popolare mentre Isabella al centro di Milano. Lui vorrebbe andare a vivere con lei, lei non tollera gli atteggiamenti di lui.

La quinta coppia (accende la polemica)

La quinta coppia del cast è quella formata da Francesca e Manuel.