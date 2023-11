Shakira come Ilary, un documentario sulla rottura con Piqué? «Si chiamerà "Io e il tradimento"

Di vendette post tradimento ne abbiamo viste e sentite, sono passati mesi da quando Shakira e Piqué si sono lasciati, ma la pop star non demorde e continua a far parlare di sé. Si vocifera infatti che la cantante colombiana stia lavorando a un documentario che tratterà della rottura tra lei e il calciatore, che potrebbe intitolarsi “Io e il tradimento”, scrive il tabloid britannico The Sun.

Alcuni ipotizzano che Shakira abbia già dato il via alle riprese, dato che è stata avvistata in compagnia di due cameraman quando si è presentata in tribunale lunedì, dopo essere stata accusata di frode fiscale. Un'esperta ha dichiarato: «È chiaro che Shakira sta registrando materiale grafico per un progetto audiovisivo, un documentario o un reality in stile documentario».

Lo stress

«Ho bisogno di superare lo stress e il carico emotivo degli ultimi anni e concentrarmi sulle cose che amo: i miei figli e tutte le opportunità che si presenteranno nella mia carriera, incluso il mio prossimo tour mondiale e il mio nuovo album», ha spiegato invece Shakira, che riguardo la veridicità della notizia non ha detto ancora nulla. In attesa di conferme, i fan sognano e ordinano già i popcorn.