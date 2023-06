Flauto magico, in platea il coro degli studenti. Applausi a scena aperta per lo Sferisterio dei giovani

MACERATA- Oltre 2mila persone, tra studenti, insegnati e genitori, allo Sferisterio di Macerata hanno gremito lo Sferisterio per il debutto dello spettacolo Flauto magico. Il suono della pace, titolo operistico conclusivo della rassegna "Lo Sferisterio a scuola". I giovanissimi partecipanti non sono stati solo spettatori ma anche protagonisti dell'opera studiata in questi mesi in classe, grazie alla formazione e all'impegno dei docenti che hanno aderito al progetto realizzato dall'Associazione Arena Sferisterio in collaborazione, per la fascia d'età dai 6 ai 14 anni, con AsLiCo. Flauto magico. Il suono della pace è il titolo proposto nella 27a edizione di Opera Domani, preparato e promosso a livello internazionale appunto da AsLiCo in coproduzione con Opéra Grand Avignon, Opéra de Rouen e Bregenzer Festspiele e che a Macerata conclude la sua tournée formata da 120 serate nei maggiori teatri europei. È una vera opera lirica originale, ispirata al capolavoro di Mozart. Pensata dalla regista Caroline Leboutte proprio per un pubblico di studenti, il racconto è portato avanti da due attori (Giulia Cattaneo e Riccardo Giacomella) che nella drammaturgia sono reporter che assistono ad un evento straordinario (l'uccisione di un mostro da parte di un principe) e tengono le fila della storia aiutando il pubblico a seguire le vicende. Il direttore d'orchestra, Alfredo Salvatore Stillo, alterna la direzione di artisti e orchestra e quella del grande coro in platea: infatti gli studenti hanno imparato in classe alcuni brani e si affiancano agli interpreti in scena cantando parti dell'opera mozartiana.

Per le repliche sino a domani, lunedì 12 giugno, ci sono ancora alcuni posti in vendita sia presso la biglietteria di piazza Mazzini che online su sferisterio.vivaticket.it al costo di 10 euro.

Inoltre, il pubblico presente al Macerata Opera Family, entro il 24 giugno potrà acquistare un biglietto al costo di 1 euro per gli spettatori fino a 14 anni e un biglietto a prezzo ridotto per l'adulto accompagnatore su tutte le date del Macerata Opera Festival 2023.