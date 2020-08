Capossela in “Pandemonium” per il NoSound Fest di Servigliano

SERVIGLIANO - Vinicio Capossela sarà in concerto mercoledì 5 agosto alle 21,30 in Piazza Roma a Servigliano nell’ambito del NoSound Fest 2020, festival ideato e organizzato dalla Best Eventi. Gli ultimi biglietti saranno in vendita prima del concerto al botteghino di Piazza Roma dalle 17. Info: 0859047726, besteventi.it. “Pandemonium” è un concerto narrativo con canzoni messe a nudo, scelte liberamente in un repertorio che questo anno va a compiere i trent’anni dalla data di pubblicazione del primo disco all’una e trentacinque circa (1990). “Pandemonium” è anche il nome della rubrica quotidiana tenuta da Capossela durante il periodo di isolamento quarantenale, sorta di almanacco del giorno, che indagava le canzoni e le storie che ci stavano dietro mettendole in connessione con le storie di una attualità apparentemente immobile, ma in continuo cambiamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA