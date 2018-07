Summer Jamboree il manifesto ufficiale dedicato alla spiaggia di velluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il manifesto ufficiale del “Summer Jamboree” #19, in programma a Senigallia dall’1 al 12 agosto, con tre giorni di prefestival, è dedicato quest’anno alla “spiaggia di velluto”.Spensieratezza, allegria, sole, mare accogliente, una barca che veleggia placida, una Crysler Town&Country cabrio d’epoca, famiglie sorridenti e bambini che giocano sulla sabbia. Sabbia morbida e ondulata, inconfondibilmente vellutata... Il poster che sarà il soggetto di una ampia campagna affissioni in importanti città di riferimento turistico per Senigallia, veicolerà in tutto il mondo l’immagine del Festival Internazionale e della città con un omaggio al tratto di riviera adriatica che da 19 edizioni ospita la “hottest rockin’ holiday on Earth”.Lo potremo vedere sui canali social del Festival, come poster da collezione, manifesti di varie misure, cartoline e sulla copertina del pieghevole del Summer Jamboree che inviterà gli appassionati a godersi la “hottest rockin’ holiday on Earth” del 2018.L’immagine viaggerà per tutto il globo, attraverso la rete e nella valigia dei ricordi dei fan, proiettando non solo il nome del festival, ma anche la bellezza della città di Senigallia. Un omaggio all’incantevole tratto di riviera adriatica che per la 19° edizione accoglie il Festival di Musica e Cultura dell’America anni ’40 e ’50.Con il tempo, è divenuta infatti una tradizione quella di realizzare il manifesto grafico del “Summer Jamboree” scegliendo un luogo o un monumento rappresentativo della città, rielaborato attraverso l'inserimento di vecchie immagini d'epoca rigorosamente in stile. Una scelta ponderata, a livello dipromozione del territorio, che offre la possibilità di veicolare in Italia e all’estero le bellezze della città nei contesti comunicativi worldwide del Festival. Uno sguardo appassionato quello degli organizzatori del “Summer Jamboree”, che hanno scelto di continuare a lavorare con la propria città, Senigallia, condividendo insieme all’Amministrazione Comunale lo scenario evolutivo di questo grande evento internazionale, divenuto un riferimento mondiale del genere.Dopo la Rotonda a Mare, il Faro del molo, la Rocca Roveresca, il Foro Annonario, i Portici Ercolani, Via Carducci, la Fontana dei Leoni, Piazza Roma, Piazza Garibaldi, quest’anno il nuovo poster ufficiale dedicato dunque all'evento e a Senigallia, gioca al rilancio con l’ormai celebre pay off della“spiaggia di velluto”.Così come per tutta la programmazione del “Summer Jamboree”, anche dietro all’immagine unica e originale che ogni anno viene scelta per promuovere il Festival, ci sono tante ore di lavoro appassionato, oltre che una lunga e accurata ricerca. L’obiettivo è unico: dare vita a un sogno che abbia tutta l’autenticità di qualcosa, un mood, un’esperienza, che ha radici nel passato e allo stesso tempo sa volare nel presente e nel futuro.Caleidoscopica la programmazione della XIX edizione del Summer Jamboree. Accanto agli straordinari artisti della line-up 2018, spiccano il Dance Camp con alcuni tra i migliori ballerini/insegnanti della scena swing internazionale, il Burlesque Show, il Rockin’ Village vintage market, i favolosi dopo-festival alla Rotonda a Mare, il park di auto americane pre ‘69, i Dance Show, il Gospel, il Big Hawaiian Party on the beach e tante iniziative collaterali.