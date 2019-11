“Christian racconta Christian”. De Sica fa tappa a Senigallia e San Benedetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA -Dopo lo straordinario successo della data ad Ancona lo scorso aprile, venerdì 29 e sabato 30 novembresarà a Senigallia al Teatro La Fenice e al PalaRiviera di San Benedetto con la tournée teatrale “Christian racconta Christian De Sica”. Lo show è organizzato da Alhena Entertainment. Biglietti in vendita sui circuiti Ticketone, Ciaotickets on line e rispettivi punti vendita e sul circuito Vivaticket presso la biglietteria del Teatro (anche la sera dell’evento).Christian De Sica torna al suo grande amore: il teatro. L’attore, regista e showman italiano si racconta al pubblico con parole e canzoni, narrando gli incontri della sua vita e gli aneddoti della sua carriera. In un dialogo con Pino Strabioli e accompagnato al pianoforte dal Maestro Riccardo Biseo, Christian racconta De Sica emozionando, cantando, divertendo ed entusiasmando. «Una delle cose che so fare meglio è cantare – afferma De Sica - Insieme a Pino Strabioli, che mi aiuta nello spettacolo, ripercorro la mia vita cantando. Le canzoni sono il “fil rouge” di tutta la mia vita e attraverso queste racconto un po’ di cose che mi sono capitate. Più che Christian De Sica in questo show c’è Christian, parlerò cioè più della persona che dell’attore: racconto tutto ciò che di personale mi è successo. Ho avuto la fortuna e la sfortuna di avere un padre che mi ha generato a 51 anni: la sfortuna è che l’ho perso quando io ne avevo solo 23, però ho avuto la fortuna che con lui ho conosciuto dei personaggi che uno della mia età non avrebbe mai potuto incontrare: Ava Gardner, Charlie Chaplin, Montgomery Clift, Sophia Loren. Ricorderò nello show di quando ho cantato con Wanda Osiris. Mio padre era del 1901 e dunque conosceva tutti questi personaggi. Attraverso accadimenti divertenti, teneri ma anche tragici ripercorrerò il mio cammino di vita».