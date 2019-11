Christian De Sica, anche foto e selfie prima dello spettacolo alla Fenice

SENIGALLIA - Non è passata inosservata la presenza di Christian De Sica, ospite della Terrazza Marconi. A poche ore dall’inizio dello spettacolo, in programma stasera a La Fenice, l’attore si è concesso ai fan sul lungomare Marconi. Nella foto è con la signora Anna che insieme al marito Doriano Micci e alle figlie gestisce il ristorante ‘Il mare in terrazza’.

