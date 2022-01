Sanremo 2022, caso risolto: Gianni Morandi resta in gara

Sanremo 2022, Gianni Morandi resta in gara. «In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara a Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell'incidente occorsogli alcuni mesi fa». Lo annuncia la Rai in un comunicato. «L'impedimento al movimento della mano ha determinato l'errore per cui Morandi ha messo in rete il back stage che stava vedendo privatamente» conclude. Restano quindi in gara la canzone e Morandi.

Ultimo aggiornamento: 11:55

